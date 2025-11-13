CDA doet zes voorstellen voor betaalbaar wonen

Foto Andor Heij. Sociale huurwoningen De Hoogte Cortinghlaan

‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Zo heet het initiatiefvoorstel dat de raadsfractie van het CDA heeft ingediend, met daarin zes vergaande voorstellen voor betaalbaar wonen.

Volgens initiatiefnemer Izaäk van Jaarsveld moeten alle taboes van tafel om betaalbare woningen op te leveren. “Als raadsleden is het aan ons om Groningers voorop te stellen in het beleid. Met dit voorstel laten we taboes los, geven we woningzoekende Groningers voorrang en creëren we een verhuisketen die de doorstroming binnen onze gemeente snel op gang kan brengen.”

In het voorstel staat dat stelletjes die twee woningen achterlaten om samen te wonen super-voorrang moeten krijgen. Verder moet het nieuwe instrument ‘lokale binding’ er voor zorgen dat Groningers voorrang krijgen op huur- en betaalbare koopwoningen. Ook moet er meer woonwagenstandplaatsen komen.

Van Jaarsveld, die woensdag beëdigd werd in de gemeenteraad, is opvolger van Etkin Armut. Die werd op dezelfde dag geïnstalleerd als kamerlid.