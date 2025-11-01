Camperbusje geramd in Nieuwe Blekerstraat, eigenaar doet oproep om beelden

De schade aan het camperbusje. Foto: ingezonden

Een geparkeerd camperbusje in de Nieuwe Blekerstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag geramd door een automobilist. De schade is dusdanig groot dat het busje voorlopig niet meer gebruikt kan worden.

“We begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren”, vertelt Eric Nederkoorn, eigenaar van het camperbusje. “De Nieuwe Blekerstraat is een rustige, smalle straat. Als je hier niets te zoeken hebt, dan hoef je hier niet te zijn.” Toch ging het afgelopen nacht mis. “Een automobilist is met een naar alle waarschijnlijkheid hoge snelheid tegen het busje gebotst. Zelf hebben wij het niet gehoord. Een buurtbewoner hoorde het wel en heeft ons uit bed gehaald. Op straat lagen allerlei onderdelen, zowel van ons camperbusje als van de auto van de dader. Al deze materialen hebben we veiliggesteld. De onderdelen bevatten namelijk serienummers, die ons hopelijk richting de dader gaan wijzen. We weten inmiddels dat het om een zwartkleurige auto gaat. De automobilist is naar alle waarschijnlijkheid daarna richting de Aweg gereden.”

Het camperbusje is in de ochtenduren weggesleept door een bergingsbedrijf. “De achterkant is geramd. De verlichting ligt eraf, er missen onderdelen en er zitten deuken in het busje. De schade is dusdanig groot dat we er niet meer mee op pad konden. Volgend weekend wilden we met het busje een aantal dagen weg, maar dat kunnen we op onze buik schrijven. Hoe groot de schade precies is, zal maandag worden beoordeeld wanneer schade-experts ernaar kijken. Het gaat om een busje uit 2009. Op zulke momenten komt ook de vraag om de hoek kijken of de schadekosten in verhouding staan tot de hedendaagse waarde.” Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan.

“Situatie is zuur”

Volgens Nederkoorn is het camperbusje niet het enige slachtoffer: “Ik sprak vanochtend met de medewerker van het bergingsbedrijf en hij vertelde dat er afgelopen nacht meerdere auto’s beschadigd zijn geraakt, onder andere bij de Spilsluizen en de Stationsstraat. Of het om dezelfde dader gaat, blijft natuurlijk speculeren. Net als wat de oorzaak is. Is dit een persoon geweest die een nachtje heeft doorgehaald in de binnenstad, de auto hier geparkeerd had staan en met een slok te veel op is weggereden? We weten het niet. Maar de situatie is zuur.”

Nederkoorn doet een oproep: “Onze hoop is dat er camerabeelden gemaakt zijn. Mijn oproep is aan mensen die in de buurt wonen, om hun deurbelcamera’s of bewakingsbeelden door te lopen, en interessante beelden te delen op de website van de politie. Daarnaast kunnen mensen ook persoonlijk met mij contact opnemen. Ik ga niet rusten voor dit is opgelost en de factuur met de herstelkosten bij de juiste persoon afgeleverd kan worden.”