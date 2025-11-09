Café De Kleine Oosterpoort omgetoverd in kerstwalhalla: “Elk jaar wordt het wat groter”

Het café is afgelopen dagen omgetoverd in een kerstwalhalla. Foto: ingezonden

Fonkelende lampjes, kerststerren en kerstmuziek. Ondanks dat het nog zo’n 45 dagen tot Kerstmis is, oogt café De Kleine Oosterpoort aan de Meeuwerderweg al als een waar kerstwalhalla. Eigenaresse Lucy Roggen vertelt dat het de afgelopen jaren een traditie is geworden om het café te versieren.

Lucy, hoe lang ben je hier mee bezig geweest?

“Ik heb hulp gekregen van Ida, Frank en Ricardo. Afgelopen dinsdagavond zijn we begonnen en tot middernacht doorgegaan. En woensdag zijn we ook een groot deel van de dag bezig geweest. Inmiddels is het zo ongeveer klaar. Ik heb nog wel wat puntjes op mijn lijst staan die ik wil verbeteren. En wellicht wil ik ook nog wat nieuwe spullen aanschaffen. Elk jaar zijn er toch ideeën en wensen om het weer groter en mooier te maken.”

Het versieren van je zaak. Doe je dat volgens een bepaald plan?

“Klopt. Van tevoren bedenk ik een plan. Ik schrijf dat niet op, maar ik heb dat in mijn hoofd. Voordat we beginnen, bespreken we wat ik ongeveer wil. Het versieren met ons vieren is een ontzettend leuke klus. En het komt voor dat we tijdens het versieren denken: dit moet toch nog een beetje anders. Wat je ziet, is vooral veel goud, en ook maak ik graag gebruik van kerststerren. En als je dan de reacties hoort van klanten, die vinden dit prachtig. Dat is stiekem ook wel een beetje waar ik het voor doe.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Kerststerren, je noemt het al. Dat is echt een ding, hè?

“Ik denk dat mijn café het meest bekend is van de kerststerren. Elk jaar probeer ik die veelvuldig aanwezig te laten zijn, bijvoorbeeld voor de ramen. De sport is ook dat mensen hier komen met de vraag: ‘Waar heb je die gekocht?’ Dan vinden ze dat zo mooi, dat ze het zelf ook willen hebben. En dat is wel de uitdaging: ik ga bijvoorbeeld naar Duitsland om ze daar in te slaan. Zodat er hier echt andere versiering hangt dan wat je in de winkels in de stad aangeboden ziet worden.”

Je vertelt dat er elk jaar nieuwe versiering bij komt. Hoe doe je zoiets? Sneup je op internet rond?

“Haha nee. Ik hou er niet van om via internetwinkels bestellingen te doen. Ik kijk puur en alleen in de winkels. Eigenlijk begint dat in oktober, als het kerstaanbod langzaam verschijnt in de winkels. Dan kijk ik daar graag rond. En zoals ik al zei, ga ik ook graag naar Duitsland. Daar zijn ze vaak al wat eerder met het aanbieden van deze producten in de winkels. Ik vind het leuk om in winkels rond te kijken. Dat is een stukje sfeer, een stukje beleving, wat je niet in een internetwinkel hebt.”

Ik durf wel te zeggen dat je waarschijnlijk het eerste café in Groningen bent dat al in kerststemming verkeert…

“Dat denk ik ook. En dat is de afgelopen jaren wel een traditie geworden. Vóór Sint Martinus wil ik mijn café in kerstsfeer hebben. Vervolgens blijft het hangen tot de eerste week van januari. Daarna ruim ik het op. Op deze manier kunnen we er twee maanden van genieten. Want dat is het een beetje. Toevallig is het dan deze dagen mooi weer, maar november is vaak een donkere, trieste maand. Regen, harde wind en ’s avonds vroeg donker. Ik breng wat licht in de duisternis.”

Kerstmis laat nog heel wat weken op zich wachten. Kijk je ook uit naar deze dagen?

“De dagen zelf brengen best wel wat stress, omdat je het goed wilt doen. Maar persoonlijk vind ik deze periode, dat je bezig bent met versieren, de mooiste tijd. Dit is echt het moment dat ik ervan kan genieten. Als café gaan we trouwens ook nog wat leuks doen. Op 29 november gaan we met een grote groep naar de kerstmarkt in Münster. We hebben een bus gehuurd en daar hebben zich inmiddels 38 personen voor aangemeld. Rond 08.30 uur vertrekken we, waarbij we voor iedereen broodjes in een lunchzakje klaar hebben liggen. In de avond komen we weer terug. Dat is een dag waar ik erg naar uitkijk. Er is trouwens nog plaats voor mensen die mee willen. Als er interesse is, kunnen ze het beste even langskomen in het café.”

In je zaak klinkt ook kerstmuziek. Heb je ook een favoriet nummer?

“Nee, niet echt. Elk kerstnummer vind ik wel iets hebben. Een aantal nummers hoor ik liever niet, want op een of andere manier raken mij die. Dan kan ik wel wat emotioneel worden. Maar waar ik eigenlijk op hoop, en dat is niet helemaal een antwoord op je vraag, is dat komende kerst vrede gaat brengen, gezien alles wat er in de wereld aan de hand is. En dat bedoel ik in grote en kleine zin. Er zijn heel veel mensen die alleen of eenzaam zijn. Dan is kerst niet leuk. Die mensen zijn van harte welkom in mijn café, zodat ze niet de hele dag alleen hoeven te zitten in hun huis. En met groot bedoel ik uiteraard alle conflicten die er spelen. Het zou mooi zijn, voor iedereen, als dat eindigt. Op naar een mooie tijd zonder conflicten.”

Bekijk hieronder een filmpje van de versiering: