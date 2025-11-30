Buurtfeest bij Kabouterhuisjes: “Woningcorporatie heeft laten weten dat renovatie weer op tafel ligt”

De 'Kabouterhuisjes' aan de Van Oldenbarneveltlaan - Foto: Andor Heij

In de wijk De Hoogte, bij de achttien zogeheten Kabouterhuisjes aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan, heeft dit weekend een buurtfeest plaatsgevonden. Het feest werd georganiseerd door de bewoners in samenwerking met de fracties van de SP en Partij voor het Noorden.

“Het was heel leuk, heel gezellig,” vertelt SP-raadslid Hans de Waard. “En in zekere zin hadden we ook iets te vieren. Het behoud van de Kabouterhuisjes is nog lang niet geregeld. Maar de corporatie heeft afgelopen dinsdag gesproken met de bewoners, waarbij duidelijk werd dat de optie renovatie weer op tafel ligt. Daar zijn we ongelooflijk blij mee, want eerder werd er uitsluitend gesproken over sloop en vervanging.”

Kabouterhuisjes

De Huismeesters was aanvankelijk van plan de woningen, die een belangrijke cultuurhistorische waarde hebben, te slopen en te vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere huizen. De achttien woningen zijn rond 1957 gebouwd en dienden oorspronkelijk als tuberculose-woningen (tbc-woningen), specifiek ontworpen om tbc-patiënten in de buitenlucht te laten herstellen. Dergelijke woningen stonden ook aan de Eikenlaan en in de Oosterparkwijk, maar zijn daar reeds gesloopt. Mede daarom trokken de erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cypersgenootschap aan de bel om deze woningen te behouden.

De Waard spreekt van een geslaagd feest dat in meerdere tuinen bij de woningen plaatsvond: “Er was muziek, toespraken van onder andere de Bond Heemschut over de laatste inspanningen, en warme chocolademelk. Naast de bewoners van de Kabouterhuisjes waren er ook veel mensen uit omliggende straten aanwezig om hun steun te laten blijken. Je kunt je voorstellen dat dit feest voor de huidige bewoners een enorme opsteker is geweest: zij zijn verknocht aan hun huisjes en zitten door deze situatie toch in onzekerheid. Hun toekomst is onzeker.”

Woningcorporatie De Huismeesters was wel uitgenodigd, maar niet in de gelegenheid om langs te komen. Wel hebben ze aangegeven een afspraak te willen maken voor een ander moment. De fracties van SP en Partij voor het Noorden blijven het dossier nauwlettend volgen. “Als een woningcorporatie iets in de kop heeft, dan is het vaak moeilijk om het er weer uit te krijgen, want er zit vaak een financieel belang achter. Dat de optie renovatie nu weer op tafel ligt, zien wij als een hele mooie eerste stap,” besluit De Waard. “Maar er zal nog heel wat water door het Reitdiep moeten om het ook zo ver te krijgen. Wij blijven de druk hoog houden en gaan nadenken over nieuwe acties, wellicht ook richting de gemeenteraad, om het behoud definitief te bewerkstelligen.”

Verslaggever Lars Faber maakte eerder dit jaar een reportage over het onderwerp: