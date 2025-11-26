Buurtfeest bij de Kabouterhuisjes voor behoud van uniek stukje Groningen

De 'Kabouterhuisjes' aan de Van Oldebarneveltlaan - Foto: Andor Heij

Bewoners van de kabouterhuisjes in De Hoogte houden komende zaterdag 29 november een buurtfeest. Ze doen dat samen met de SP en de Partij voor het Noorden, in hun strijd voor renovatie en verduurzaming van hun woningen.

Met muziek, hapjes en ontmoeting vieren bewoners wat ze dreigen te verliezen: hun karakteristieke woningen en de hechte gemeenschap die daar al decennialang bestaat. SP-fractievoorzitter Hans de Waard: “De kabouterhuisjes zijn meer dan bakstenen. Het zijn betaalbare woningen met een rijke geschiedenis en een sterke gemeenschap. Dat verdient het om behouden te blijven, niet om platgegooid te worden.”

De actie volgt op eerdere bijeenkomsten, handtekeningenacties en een motie in de Provinciale Staten waarin wordt opgeroepen om karakteristieke en betaalbare woningen zoals de kabouterhuisjes te behouden. De Waard: “Renovatie is vaak duurzamer dan sloop. Bovendien raken we met de sloophamer niet alleen huizen kwijt, maar ook de ziel van buurten. De kabouterhuisjes zijn daar het voorbeeld van.”