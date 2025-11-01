Buurten gezocht die een eigen camping willen starten: “je bouwt een band op”

Foto: Iris Duvekot

Bij op vakantie gaan denk je niet direct aan vakantie vieren in je eigen buurt. Toch is dat precies wat De Buurt faciliteert met haar Buurtcampings. Men zoekt nu buurten die zo’n camping willen beginnen.

“Het zijn twee nachten dat mensen uit de buurt gaan kamperen”, zegt Sam van Saarloos zaterdag in het OOG-radioprogramma Haren Doet. Van Saarloos is regiocoördinator voor Groningen en ondersteunt de organisatoren van Buurtcampings.

Als je in je eigen buurt op vakantie gaat, leer je je buren beter kennen”, zegt hij. “Ga je naar het buitenland op vakantie, dan leer je daar mensen kennen die je erna nooit meer ziet. Op een camping in de buurt bouw je een band op met je buren en erna kom je elkaar weer tegen en is er een hechtere band in de buurt.”

In Groningen is sinds zes jaar een Buurtcamping te vinden. Die wordt ieder jaar opgetuigd in de wijk Lewenborg. “Verder zijn er in onze regio nog niet zoveel”, aldus Van Saarloos. “Daarom willen we ook uitbreiden in deze regio.”

Van Saarloos roept mensen die zoiets misschien wel zouden willen starten in hun wijk of dorp zich te melden bij De Buurt. Daar gaat men dan aan de slag met zaken als financiëring, het regelen van vergunningen en het leggen van contact met de gemeente.

Luister het item uit Haren Doet hier terug: