Buurtbewoners komen in verzet tegen verdwijnen DOT: petitie voor behoud al ruim 370 keer getekend

Foto: Joris van Tweel

Buurtbewoners van DOT aan de Vrydemalaan zijn een petitie gestart waarbij opgeroepen wordt om het iconische gebouw te behouden. De petitie is inmiddels al ruim 370 keer getekend.

“Dat we deze petitie zijn gestart, is eigenlijk per toeval gekomen”, vertelt buurtbewoonster Dianne de Heer. “We hebben een informatieavond van de gemeente bezocht, waar de gebiedsvisie werd gedeeld. De gemeente wil hier, samen met het UMCG en de RUG, een Healthy Ageing Campus realiseren. Daarvoor moet DOT wijken en plaatsmaken voor hoge gebouwen. Na afloop ben ik met buren in gesprek gegaan en iedereen sprak zijn verontwaardiging uit. Mensen zeiden: dit kan toch niet waar zijn?”

De Heer vertelt dat daarop een balletje is gaan rollen. “We zijn ons breder gaan informeren. We hebben ook gesprekken gevoerd met de uitbaters van DOT. En uit die gesprekken is naar voren gekomen dat we ons sterker moeten maken en een petitie moeten starten. Wat ons opvalt is dat het heel veel mensen bezighoudt. Ook omdat het zo’n iconisch bouwwerk is. Als mensen mij vragen waar ik woon, en ik zeg in het Ebbingekwartier, dan kijken ze je vragend aan. Maar als je zegt bij DOT, dan weet iedereen waar je het over hebt. Wij vinden het een heel mooi, uniek gebouw dat je nergens anders in de wereld tegenkomt. Indertijd, in 2012, is er veel geld in geïnvesteerd. Alles bij elkaar opgeteld vinden wij dat we ons hier sterk voor moeten maken om dit gebouw te behouden.”

Stadsstrand

De Heer geeft aan dat ze geen ervaring heeft met het opzetten van petities. “Ik heb een baan waarbij ik 40 uur per week maak. Soms denk ik wel eens: wat haal ik op de hals? Maar tegelijkertijd is het ook heel leuk. Er zijn veel mensen die dezelfde gedachten hebben over DOT. Het zou daarom fantastisch zijn om door middel van dit initiatief het gebouw te kunnen behouden.” Tegelijkertijd voelt het ook dubbel: er is namelijk ook al een andere petitie. De petitie van Student & Stad richt zich specifiek op het behoud van het Stadsstrand dat door dezelfde ontwikkeling ook dreigt te verdwijnen. De Heer: “Ik heb contact gehad met Student & Stad. Op dit moment hebben we twee verschillende petities. Zij richten zich specifiek op het Stadsstand, maar ze hebben heel duidelijk voor ogen dat het één niet zonder het ander kan. De samenwerking tussen ons en hen is er. Ik sluit niet uit dat we bij dit onderwerp samen op gaan trekken, waarbij we een verschillende insteek hebben, maar wel hetzelfde doel.”

“Voor het lapje gehouden”

Vorig jaar liet het college weten zich in te willen zetten voor het behoud van het Stadsstrand. Over DOT werd gezegd dat het demontabel is en ergens anders in de stad mogelijk een nieuwe plek kan krijgen. De Heer vindt dat ze hier “echt voor het lapje zijn gehouden” door de wethouder. “Het gebouw kun je niet verhuizen. Er is ook altijd gezegd dat het gebouw niet gemaakt is voor de lange duur, maar ook dat klopt niet. Het is zo stevig als een huis. Omdat het daarnaast om een uniek en bijzonder gebouw gaat, roepen wij iedereen op om de petitie te tekenen, waarmee we het gemeentebestuur op andere gedachten willen brengen.”

De petitie vind je op deze website.