Buskaartjes tóch niet 10% duurder na ingrijpen Tweede Kamer? Partijen willen met wethouder in gesprek

Buskaartjes in Groningen en Drenthe worden mogelijk tóch niet tien procent duurder. De geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer voor 2026 en 2027 zijn op het nippertje teruggedraaid in Den Haag. De Groningse gemeenteraadsfracties van ChristenUnie en SP reageren opgelucht, aangezien woensdag nog bekend werd dat de buskaartjes volgend jaar 10 procent duurder dreigden te worden. De grote vraag is nu: kan de dreigende tariefstijging hiermee definitief van tafel?

“Dit is heel goed nieuws”, vertelt Hans de Waard van de SP-fractie in de Groningse gemeenteraad. “Woensdag hebben we in de raad nog uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Conclusie toen was dat door de situatie er opnieuw geld zou afgaan van de algemene reserves van het OV-bureau Groningen-Drenthe. Dat is een slechte zaak omdat het jaar op jaar gebeurt, waardoor je al heel snel bij een situatie komt waarbij je geen vet meer hebt op de botten. Dus voor de toekomstbestendigheid van het openbaar vervoer is dit goed nieuws.”

De Waard benadrukt echter dat er meer nodig is: “Dit is wat ons betreft een mooie, eerste stap. Maar er zijn extra investeringen nodig om het openbaar vervoer betaalbaar te houden. De afgelopen decennia zijn veel bushaltes en buslijnen in bijvoorbeeld dorpen verdwenen en zijn lijnen gestrekt. Dat gaan we niet herstellen met het terugdraaien van deze bezuiniging.”

Gevolgen nog onbekend

Wat de precieze gevolgen zijn nu er niet wordt bezuinigd op het openbaar vervoer, is nog onbekend. De Waard hoopt dat de prijsstijging voor kaartjes minder groot wordt. “We gaan OVpay verder invoeren en ontwikkelen. Het lijkt mij belangrijk dat we de invoering van dit systeem qua kosten niet op de reizigers gaan verhalen.”

Peter Rebergen is raadslid voor de ChristenUnie. “We zijn blij met de motie die in de Tweede Kamer een nipte meerderheid kreeg. Wij vinden dat openbaar vervoer een basisvoorziening is. Inwoners moeten hier op een laagdrempelige manier gebruik van kunnen maken, waarbij het belangrijk is dat het betaalbaar blijft. Afgelopen woensdag heb ik tijdens het debat hier ook aandacht voor gevraagd: is het beslist nodig om de kaartjes duurder te maken.”

Woensdag leek het daar wel op. Toen werd gezegd dat buskaartjes in de provincie het komende jaar met tien procent duurder lijken te worden. Met name de incidentele reiziger betaalt de hoofdprijs. De tien procent bestaat uit een tariefstijging van 3,8 procent en het extra betalen van 2,6 cent per reiskilometer.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) sprak toen nog van een ‘kostenverschuiving’ in plaats van een kostenstijging. “Naast de reguliere indicatie, verschuiven we de kosten waarbij een veelreiziger na het besteden van tien euro aan reizen via OVpay met korting krijgt te maken”, liet hij weten. “Die korting is mogelijk omdat reizigers die minder reizen meer gaan betalen. Dit is een keuze. We kunnen dit wegstrepen, maar dan gaat dit 1,7 miljoen euro kosten.”

Nieuw gesprek nodig

Het nieuws uit Den Haag maakt de eerdere discussie in zekere zin achterhaald, vinden beide fracties.

De Waard: “Het lijkt mij daarom nuttig om de komende periode verder in gesprek te gaan met de wethouder. Nu de bezuiniging niet doorgaat: waar gaan we het geld aan besteden nu de cijfers anders worden? Daarnaast: een hele tijd geleden hebben we in de raad gesproken over het ov van de toekomst. Dit zou gepaard gaan met extra investeringen. Toch zien we dat elk jaar de kaasschaaf over het ov gaat. Nu met dit nieuws lijkt het wat rooskleuriger, maar ook op dit punt willen we toch wat actie.”

Ook Rebergen wil het gesprek aan gaan: “Is het gevolg van het terugdraaien van de bezuiniging dat kaartjes nu niet duurder gaan worden? Het liefst zouden we zien dat ze goedkoper worden. En kunnen we hiermee lijnen in stand houden die niet rendabel zijn, maar die wel een belangrijke functie voor een wijk of dorp hebben? We gaan daarom zeker aan de wethouder vragen wat de gevolgen zijn, waarbij onze inzet is om de verhogingen niet door te laten gaan.”

Dat de bezuinigingen in het openbaar vervoer niet doorgaan is te danken aan een amendement dat door Rebergen’s collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie werd ingediend in de Tweede Kamer. Het gevolg van het amendement is wel dat tanken volgend jaar duurder gaat worden: vanaf 1 januari gaat de accijns op een liter benzine met 5,6 cent omhoog, diesel wordt 3,6 cent duurder en de prijs van lpg stijgt met 1,3 cent.