Burgemeester bezoekt Ten Post na aardbeving: “Verhalen raken me elke keer opnieuw”

Foto: Google Maps

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) en wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel hebben vrijdagavond een bezoek gebracht aan Ten Post. Aanleiding was de aardbeving die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond en ook in het dorp duidelijk gevoeld werd.

Kamminga en Jongman spraken in het dorpshuis met verschillende bewoners. “Elke beving heeft impact: niet alleen op gebouwen en huizen, maar ook op ons gevoel van veiligheid”, vertelt Kamminga. “Met het dichtdraaien van de gaskraan is het aantal bevingen misschien afgenomen, maar het risico is nog altijd reëel, dat blijkt nu wel weer. Deze zware beving onderstreept de noodzaak van een snelle en mensgerichte versterking van de huizen die dat nog nodig hebben. Met wethouder Jongman ben ik in gesprek gegaan met bewoners. Mensen waren zichtbaar geschrokken. Ze vertelden dat het ging om een harde knal.”

De aardbeving bij Zeerijp had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en is de op een na zwaarste aardbeving die in Groningen heeft plaatsgevonden. Kamminga: “De verhalen van inwoners raken me elke keer opnieuw. Zoals iemand die zei: “De slaapkamerdeuren rammelden weer vertrouwd.” Een ander vertelde: “Als je de gaskraan weer opendraait dan ga je terug in de tijd.” En ook: “Voor ons is het gewoon onderdeel van het leven.” Wat me bijzonder bijbleef was deze opmerking: “Het woud aan regelgeving heeft meer schade veroorzaakt dan de aardbevingen. Er is geen ruimte voor maatwerk.””

Kamminga zegt de geluiden mee te zullen blijven nemen: “Ik blijf me inzetten voor duidelijkheid, menselijkheid en voortgang in de versterkingsopgave, want niemand mag zich onveilig voelen in zijn eigen huis.”