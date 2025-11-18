Broertje (10) en zusje (9) werden geslagen en deden kinderarbeid in gezinshuis: ‘Hond mocht hen bijten’

Foto via Het Vergeten Kind

Op last van de rechtbank in Groningen komt er een onderzoek van de politie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar een gezinshuis, waar begin november een broertje en zusje zijn weggehaald na jarenlange mishandeling.

De kinderen, nu negen en tien jaar oud, stonden onder voogdij van de jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting (bekend van het zwaar mishandelde meisje uit Vlaardingen). Het broertje en zusje woonden drie jaar in een gezinshuis op een boerderij in het noorden van het land, vermoedelijk in onze provincie.

Begin november werden de twee kinderen met spoed overgeplaatst, nadat op school bij één van hen een onbehandelde hondenbeet werd ontdekt. Volgens de kinderen begon het geweld al een maand na hun plaatsing. Ze vertelden dat ze met regelmaat werden geslagen of aan hun oren werden getrokken, als ze in de ogen van hun verzorgers iets verkeerds deden.

Ze vertelden ook dat dat de hond hen mocht bijten. Bij één kind was een verse bijtwond zichtbaar, bij het andere een litteken. Daarvoor mochten ze niet naar een huisarts, vertelden de kinderen aan de rechtbank.

Daarnaast moesten ze zwaar werk doen op de boerderij bij het gezinshuis. Ze moesten onder meer dode dieren opruimen en stallen schoonmaken. Als dat niet op tijd lukte, mochten ze soms niet eten.

De rechter in Groningen noemt de verklaringen van de kinderen ‘gedetailleerd en consistent’. De jeugdbeschermers hebben inmiddels melding gedaan bij de Inspectie en willen aangifte doen bij de politie. Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming wordt ook een klacht ingediend bij het beroepsregister voor jeugdprofessionals.