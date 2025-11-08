Britt Gnodde van OOG wint Lokale Media Awards als aanstormend talent

Foto: Annelies van Santen

Britt Gnodde van OOG is zaterdag tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards in Hilversum uitgeroepen tot aanstormend talent. Ze won de verkiezing van vijf andere kandidaten.

Britt begon in 2023 als stagiair bij OOG en werd direct daarna aangenomen als social media-redacteur. Ze is onder meer de drijvende kracht achter Weetje Woensdag en de Explainers. ”Ik had niet verwacht dat ik genomineerd zou worden, maar het is natuurlijk een enorme eer,” zei ze destijds.

De Lokale Media Awards worden jaarlijks uitgereikt door de NLPO, de overkoepelende organisatie van alle lokale en streekomroepen.