Brandwondenarts Sonja Scholten (Martini Ziekenhuis) is nu erelid van Vereniging Brandwondenzorg

Sonja Scholten (midden) met collega's Moniek Akkerman (bewegingswetenschapper) en Han Elbertsen (links) en Moniek Akkerman (rechts) - Foto via Martini Ziekenhuis

Brandwondenarts Sonja Scholten van het Martini Ziekenhuis is vrijdag benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging Brandwonden Zorg (NVBZ). Ze krijgt deze eer vanwege haar lange loopbaan en grote inzet voor de brandwondenzorg in Nederland.

De NVBZ reikte de onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Scholten kreeg de onderscheiding uit handen collega’s Moniek Akkerman (bewegingswetenschapper) en Han Elbertsen (verpleegkundig specialist), beiden werkzaam in het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis en de NVBZ heeft Scholten vanaf haar eerste jaren als arts tot haar huidige werk als brandwondenarts heeft Scholten veel betekend voor patiënten en collega’s. Ze zette zich niet alleen in voor medische zorg, maar ook voor de psychologische begeleiding van mensen met brandwonden. Daarnaast leidde ze vele nieuwe zorgprofessionals op en droeg ze bij aan onderzoek en samenwerking binnen de brandwondenzorg.