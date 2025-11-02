Brandweer verwijdert loshangende lantaarnpaal op Europaweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen op de Europaweg, waar een deel van een lantaarnpaal naar beneden dreigde te komen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van schade aan een lantaarnpaal kwam rond 13.45 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een hoogwerker naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een lantaarnpaal nabij de Oosterhavenbrug,” aldus Wind. “Door nog onbekende oorzaak is het bovenste deel, waar ook de lamp zich bevindt, losgekomen van de rest van de paal. Dit gedeelte dreigde naar beneden te vallen. De brandweer is samen met een aannemer ter plaatse gekomen en heeft het loshangende gedeelte verwijderd.”

Vanwege de actie waren het fietspad en één van de rijbanen richting de Euroborg enige tijd afgezet.