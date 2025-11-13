Brandstichter Market Hotel hoort drie jaar cel plus tbs tegen zich eisen

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel plus tbs met dwangverpleging tegen de man die in februari van dit jaar brand stichtte in The Market Hotel aan de Grote Markt. Dat meldt RTV Noord.

De 27-jarige verdachte heeft bekend de brand te hebben gesticht. Hij stak in een toiletruimte in de kelder een stoel in de fik. Daardoor moesten tientallen gasten en medewerkers het pand hals over kop verlaten. De schade liep op tot zo’n 2,5 miljoen euro, mede omdat het hotel een tijdlang gesloten moest blijven.

De man zegt niet te weten waarom hij de brand stichtte. Hij verkeerde onder invloed van drugs en drank en zou in een psychose hebben verkeerd. Volgens deskundigen is bij hem sprake van verschillende stoornissen. De man dacht dat hij dakloos was geworden en had een jeugd vol pesterijen gekend.

Volgens justitie was de verdachte indertijd verminderd toerekeningsvatbaar en zou intensief moeten worden behandeld om herhaling te voorkomen. De rechter doet over twee weken uitspraak.