Brand in portiekflat Vinkhuizen snel onder controle, persoon uit woning gered

Foto: ingezonden

In een portiekflat aan de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen heeft dinsdag aan het einde van de middag brand gewoed. Bij de brand raakte één persoon gewond, waarbij dit slachtoffer door politie of omstanders uit de woning is gehaald.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur binnen bij de hulpdiensten, die met een tankautospuit en een hoogwerker uitrukten. “We zijn op onderzoek uitgegaan en troffen in de portiekflat een brand aan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “We hebben deze brand snel kunnen blussen.”

De gewonde persoon is ter plekke door ambulancemedewerkers behandeld. De brandweer heeft na het blussen de woning geventileerd vanwege de flinke rookontwikkeling en heeft stichting Salvage ingeschakeld. Salvage zal de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

De oorzaak van de brand en de exacte ruimte waar de brand gewoed heeft, zijn nog onduidelijk. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.