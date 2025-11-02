Brand in bouwcontainer Helper Kerkstraat snel geblust

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een bouwcontainer aan de Helper Kerkstraat heeft zondagavond enige tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.20 uur binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “In de straat staat een container die gevuld is met bouwmaterialen”, vertelt Ten Cate. “Deze materialen zijn afkomstig van werkzaamheden in een woning in de straat. Door nog onbekende oorzaak is er in de container brand ontstaan, wat gepaard ging met flinke rookontwikkeling. Brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle door middel van een straal hoge druk.”

Over de oorzaak is nog niets bekend; de politie stelt een onderzoek in.