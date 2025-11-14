G.S.M.G. Bragi brengt Adventsmuziek in Evangelisch-Lutherse Kerk Groningen

Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52814078

Het a-capellakoor van studentenmuziekvereniging G.S.M.G. Bragi verzorgt op zondag 30 november een sfeervolle muzikale viering in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat.

Onder leiding van dirigent Rein de Vries brengt het koor een bijzonder Adventsprogramma ten gehore. Op het programma staan onder meer Adventi ének van Kodály, Universi, qui te expectant van Rheinberger en het motet Es ist das Heil uns kommen her van Brahms. Daarnaast klinken werken van Sweelinck en Schütz, passend bij het ingetogen karakter van de Adventsperiode.

De dienst begint om 10.00 uur. Toegang is gratis; na afloop wordt een collecte gehouden. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie bezoek de website elgg.nl.