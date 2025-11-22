Boze bezoeker gooit ramen aan diggelen en smijt met meubels in dak- en thuislozenopvang Spilsluizen

De opvang aan de Spilsluizen, de avond na de ravage - Foto: Ingezonden

Dak- en thuislozen konden afgelopen vrijdag niet terecht in de dagopvang van het Leger des Heils en de Open Hof aan de Spilsluizen. De oorzaak: een boze bezoeker veroorzaakte vrijdagochtend chaos, zowel buiten als binnen in het pand.

In een interne mail aan medewerkers en vrijwilligers meldt de organisatie dat een bezoeker voor openingstijd naar binnen wilde. De bezoeker zou, bij het dichtblijven van de deur, de ramen van het pand hebben ingegooid.

De vandaal klom vervolgens door het raam naar binnen van het monumentale pand, waar op dat moment alleen een schoonmaakster aanwezig was. De ongenodigde bezoeker was nog niet klaar met zijn woede-uitbarsting. In het pand gingen vazen met planten aan diggelen en werd met meubels gegooid. De politie zou uiteindelijk zijn ingeschakeld om de boze bezoeker van de opvang te arresteren.

In het pand bleef de rest van vrijdag niets anders over dan opruimen en napraten door en met medewerkers en vrijwilligers. Ook werd een glaszetter ingeschakeld om de schade aan de ramen te repareren. De deuren van de opvang bleven daarom de hele vrijdag dicht voor de opvang van mensen uit de doelgroep van de opvang.