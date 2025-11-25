Bouwstof #17: Hoe ver weg is het strand van Delfzijl?

Bouwstof reist deze week mee met Ben van der Meer in de trein naar Delfzijl. Hoever ligt het strand van Delfzijl eigenlijk verwijderd van de binnenstad van Groningen?

Ben is een van de twee stadsbouwmeesters en bezig met vijf omgevingsvisies voor de gemeente Groningen. De stad en de regio zien als een samenhangend ecosysteem qua mobiliteit en innovatie, dat is een van deze visies die hij in deze aflevering van Bouwstof zal verhelderen..

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.