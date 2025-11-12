Bouwstof #16: Hoe ontwerp je een volledig nieuw park voor de stad Groningen?

Deze week gaat Bouwstof over het nieuwe Zuiderplantsoen. Sinds afgelopen zomer is het klaar en wordt er volop gebruik van gemaakt. Maar hoe zit het nieuwe landschap technisch in elkaar?

Landschapsarchitect Paul Kersten werkte ruim acht jaar aan het Zuiderplantsoen. In Bouwstof leidt hij OOG langs een aantal markante details en vertelt hij over de uitdagingen van het ontwerpen van een plantsoen bovenop een ringweg.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.