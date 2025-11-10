Bouw scheidingswanden tussen bussen en treinen op station hervat

foto: Groningen Spoorzone

Rond het hoofdstation in Groningen wordt vanaf begin december verder gewerkt aan de scheidingswanden aan de noord- en de zuidkant van het busstation. Deze zogeheten voertuigkerende wanden moeten voorkomen dat een bus per ongeluk het spoor op kan rijden.

Om de wanden goed vast te zetten, moeten er damwanden in de grond worden geplaatst. Dit gaat gepaard met lawaai en lichte trillingen, die voor de omwonenden en reizigers merkbaar zullen zijn.

De aanleg van de scheidingswand is niet nieuw: een deel werd al eerder geplaatst, maar het project is nog niet volledig afgerond. De werkzaamheden maken deel uit van de grote vernieuwing van het stationsgebied, waarbij de afgelopen en komende jaren wordt gewerkt aan een veiligere en overzichtelijkere omgeving voor trein- en busreizigers.