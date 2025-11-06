Bouw nieuwe sluisbrug Meerstad start in december

Artist’s impression nieuwe sluisbrug. Foto: Bureau Meerstad

Bureau Meerstad en BAM Infra Nederland hebben deze week een overeenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe beweegbare sluisbrug tussen Tersluis en De Zeilen in Meerstad. De bouw van de brug start in december en duurt ongeveer 15 maanden.

De nieuwe moderne beweegbare ophaalbrug krijgt een doorvaarthoogte van 1,5 meter, zodat kleinere boten eronderdoor kunnen. Op deze manier hoeft de brug minder vaak open, wat energie bespaart. Voor grotere boten wordt de brug op afstand bediend via camera’s door het havenkantoor van de gemeente. In noodgevallen is handmatige bediening mogelijk.

Bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt, zoals GroenR-beton: dit beton bevat minder cement dat minder CO₂ uitstoot. Ook is er minder energie nodig om het maken.

Naast de nieuwe brug wordt ook de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep verduurzaamd. Deze sluis krijgt een visvriendelijke terugpompinstallatie die het water terugpompt naar het Slochterdiep in plaats van in het Woldmeer. Zo blijft het water in het Woldmeer schoon.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk in één keer uitgevoerd. Wel blijft de nieuwe brugsluis nog gesloten tijdens het vaarseizoen van volgend jaar.

Auto- en fietsverkeer kunnen doorrijden via een tijdelijke brug tussen De Zeilen en de rest van Meerstad. Bewoners van Meerstad kunnen varen buiten het Woldmeer dankzij een tijdelijke aanlegsteiger en boothelling in het Slochterdiep (tegenover de Ringdijk).

De werkzaamheden starten naar verwachting in december 2025 en worden eind 2026 afgerond.