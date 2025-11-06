Bouw nieuwe Paddepoelsterbrug op punt van beginnen

Visualisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug waarbij de helix op een wierde is gebouwd. Foto: gemeente Groningen

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad toestemming om een begin te maken met de bouw van de nieuwe Paddepoelsterbrug.

Het Rijk heeft 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw. De gemeente Groningen doet er 2 miljoen bij om de brug mooier te maken. De Paddepoelsterbrug werd in 2018 aan gort gevaren door een binnenschip.

De nieuwe brug is alleen bestemd voor fietsers en wandelaars. Het wordt een hoog exemplaar, omdat het Van Starkenborghkanaal deel uitmaakt van de hoofdvaarweg van Lemmer naar Delfzijl.