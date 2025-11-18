Bouw laatste deel Feringa Building bereikt hoogste punt

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

De tweede en laatste fase van de bouw van het Feringa Building op de Zernike Campus bereikte vorige week het hoogste punt. Het duurt nog wel even voordat het pand af is: het volledige Feringa-gebouw is pas in de zomer van 2027 klaar.

De bouw van het tweede deel van het Feringa Building begon een jaar geleden, nadat twee oude gebouwen tegen de vlakte gingen. Een jaar later staat de stalen dakconstructie nu op 31,5 meter hoogte. Dat werd, zoals gebruikelijk, gevierd met het hijsen van vlaggen.

Het nieuwe gedeelte van 10.500 vierkante meter krijgt onderwijsruimtes, practicumlokalen en een cleanroom van honderdvijftig vierkante meter. Ook komen er werkruimtes voor onder andere SRON, het Kapteyn Instituut en het GBB. Het tweede bouwdeel van het Feringa Building krijgt daarnaast een patiotuin, groene daken, zonnepanelen en een extra entree aan de noordzijde.

Bijna vijf jaar nadat de eerste schop de grond in ging, gaf chemicus en Nobelprijswinnaar Ben Feringa in februari 2024 het eerste college in het naar hem vernoemde gebouw op de Zernike Campus. Ruim een jaar later ging het eerste deel van het Feringa Building officieel open, na een forse vertraging van bijna drie jaar.

Daarna waren de problemen nog niet voorbij. Nog voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw waren de omstandigheden voor de chemicaliën onvoldoende veilig, zodat die pas later konden meeverhuizen. Ook waren er problemen met de werking van zuurkasten en met de onderdruk in laboratoria. De laboratoria in het splinternieuwe gebouw werden vervolgens weer gesloten, zodat veel onderzoekers er maandenlang niet konden werken.