Botsing tussen drie auto’s veroorzaakt forse file op A7 en zuidelijke ringweg

Foto: 112 Groningen

Door een ongeluk bij de afrit naar Hoogkerk is maandagmiddag een forse file ontstaan op de A7 vanuit Stad. De file loopt door tot op de zuidelijke ringweg en zorgt voor forse vertraging.

Bij Hoogkerk kwamen twee personenauto’s en een bedrijfsbusje met elkaar in botsing. Het is niet bekend of er letsel was bij inzittenden. Een ambulance kwam wel ter plaatse om hen na te kijken.

Vanwege het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Dat zorgde voor een file van ruim vijf kilometer en voor bijna drie kwartier vertraging op de route vanuit Stad naar Drachten.