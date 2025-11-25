Bob Pontjodikromo stopt na dit seizoen als trainer van FC Lewenborg

Foto Andor Heij. FC Lewenborg

FC Lewenborg moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, want Bob Pontjodikromo stopt na dit seizoen.

Pontjodikromo is aan zijn vierde seizoen bezig. Eerder was hij ook al drie jaar verbonden aan FC Lewenborg. In 2023 werd Pontjodikromo met FC Lewenborg de allereerste kampioen van Nederland en promoveerde naar de tweede klasse.

Toen FC Lewenborg overstapte van het zondag naar het zaterdagvoetbal volgde twee degradaties op rij. Momenteel speelt FC lewenborg in de vierde klasse E en staat in de subtop. Het is nog niet bekend wat Pontjodikromo volgend seizoen gaat doen.