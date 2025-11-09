Bluesliefhebber Ruud Vreeman eert oude studievriend met boek

foto: Sebastiaan Scheffer

Ruud Vreeman, Voormalig burgemeester van Groningen, heeft afgelopen donderdag een boek uitgebracht over blues in de Mississippi delta met de titel “Dust My Broom”. Het is een bundel van verhalen van zijn oud-studiegenoot Bert Lawant, die de blues uitvoerig heeft bestudeerd.



Ruud Vreeman vertelde in een telefonisch interview met OOG Ochtendshow de achtergrond van dit bijzondere boek:

Studeren in Groningen

Vreeman had na zijn diensttijd impulsief besloten dat hij in Groningen wilde studeren. Hij wilde weg uit het milieu waar hij was opgegroeid en wilde niet net als zijn oudere broer in Amsterdam studeren. De keuze voor Groningen kwam niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien zijn moeder uit Bedum kwam en zijn opa zelfs brugwachter is geweest in dat dorp. In zijn impuls kwam hij met alleen een slaapzak onder de arm naar Groningen, terwijl hij zelfs niet eens wist waar het instituut was waar hij zou gaan studeren. Hij vond een studentenflat waar hij kon wonen.

In die flat werd gevierd wanneer iemand een tentamen had gehaald. Bij zo’n feestje ontmoette hij Bert Lawant, die een totaal andere muzieksmaak had en een beetje de draak aanstak met de bluescollectie van Vreeman. Des te groter was zijn verbazing, toen hij 24 jaar later een boekje van Lawant ontving, waar hij met een bijna obsessieve aandacht informatie over Elmore James en zijn beroemde nummers had verzameld. En in dat eerste boekje ging het over het bluesbummer “Dust My Broom” van deze artiest. Het intrigeerde Vreeman enorm dat Lawant zo’n omslag had gemaakt in zijn denken over de muziek en zijn smaak.

Research project

Er volgden meer boekjes en het groeide uit tot een soort research project, vertelt Vreeman. Zo was hij na het laatste boekje met een collega zeven weken naar de Mississippi Delta gegaan om op zoek te gaan naar Elmore James en die hele blues geschiedenis rondom dit nummer uit te zoeken. Hij deed dat op een dusdanig goede en geestige manier en heel uitgesproken. “Ik heb dat een beetje proberen te typeren in dat boekje van mij, om samen te vatten”, aldus Vreeman.

Helaas is Lawant in 2003 op 53-jarige leeftijd overleden.

Bijzondere verhalen, met bijzondere schilderijen

De verhalen van Lawant zijn geïllustreerd met schilderijen van Vreemans vrouw, Ronny. Zij waren samen namelijk ook naar de Mississippi Delta gegaan. Ze besloot na het ontmoeten van een aantal blueszangers om hen te portretteren. Toen Vreeman dit boek wilde uitbrengen werd dan ook besloten dat haar schilderijen er ook in opgenomen zouden worden.

De eerste editie van het boek is donderdagavond overhandigd aan de weduwe van Bert Lawant. Sindsdien is het voor iedereen verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan de A-Kerkhof.