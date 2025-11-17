Blue Islands staakt vluchten van Eelde op Kanaaleilanden

Foto: Groningen Airport Eelde

Vliegtuigmaatschappij Blue Islands vliegt niet meer van Eelde naar de Engelse Kanaaleilanden. De maatschappij laat op de website weten dat er geen steun meer is van de regering van het eiland Jersey.

RTV Noord zegt dat het om een bedrag van 7 miljoen euro gaat dat Blue Islands niet kan terug betalen aan Jersey. Blue Island heeft daarop alle vluchten die het uitvoert geschrapt.

Noord meldt ook dat er andere maatschappijen zijn die de vluchten van Eelde naar de Kanaaleilanden gaan overnemen. Er wordt alleen in de zomer gevlogen naar die eilanden.