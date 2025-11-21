Bloemsierkunst Groeneveld zet wethouder in de bloemen op Dag van de Ondernemer

Het is vrijdag de Dag van de Ondernemer. Voor wethouder Kirsten de Wrede was dat de aanleiding om een bezoekje te brengen aan Bloemsierkunst Groeneveld aan de Kromme Elleboog in Haren.

De ondernemers van de zaak, Ronald Zuidema en Clarissa Drenth, wilden De Wrede laten zien wat de winkel aan verduurzaming en vernieuwing doet. Ook wilden ze De Wrede bedanken voor de inzet die zij heeft voor alle lokale ondernemers in de gemeente. Zij ontving dan ook een natuurvriendelijk boeket.

De Wrede noemde het Midden en Klein Bedrijf (MKB) de motor van onze economie.