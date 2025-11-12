Bladgoud kondigt nieuwe concerten aan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na maanden van intensief repeteren is het eindelijk zover: het Groninger koor Bladgoud staat aan de vooravond van een nieuw optreden. Komende zaterdag presenteert het koor een reeks nieuwe nummers in de Kasteelvrouwe. Tijdens de OOG Ochtendshow vertelde koorlid Bartel van ’t Lindenhout over de voorbereidingen, het enthousiasme binnen de groep en de kracht van samen zingen.

De leden van Bladgoud vormen samen een divers gezelschap en hebben een uitgesproken mening. Niet voor niets draagt het koor de bijnaam ‘het kippenhok’. Iedereen heeft inspraak in de keuze van het repertoire. Ongeveer de helft van de liedjes komt uit de Top 2000, terwijl de rest bestaat uit verrassende nummers die je zelden hoort, van moderne popsongs tot zelfs K-pop. Dirigent Hans Kaldeway zorgt ervoor dat al die verschillende stijlen goed op elkaar aansluiten en tot één geheel worden bewerkt.

Stad van koren

Groningen is een echte koorstad, waar zang een belangrijke plek inneemt in het culturele leven. De stad kent een groot aanbod aan diverse gezelschappen, van het studentenkoor Estrellas tot het queerkoor Zangzaad, die elk op hun eigen manier het publiek weten te raken. En de kwaliteit ligt hoog. Tijdens het Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog werd de volledige top drie in de categorie Koren ingenomen door Groninger ensembles, met Bladgoud op de derde plek. Dit laat zien dat de stad niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief een rijke koortraditie heeft, waarin koren blijven experimenteren, vernieuwen en publiek weten te boeien.

Zingen met durf

Bladgoud valt op doordat het niet alleen zingt, maar ook beweegt en het optreden een speels tintje geeft. Die aanpak komt niet uit de lucht vallen, vertelt Van ’t Lindenhout: “Als je staat te zingen en je doet niks, dan krijg je daar ook niets voor terug.” Volgens hem is zingen bij Bladgoud dan ook allesbehalve statisch. “Door actief te zingen brengt Bladgoud haar nummers echt naar het publiek,” zegt hij. Daarmee zoekt het koor steeds opnieuw naar manieren om publiek en zangers met elkaar te verbinden, niet alleen met de stem, maar met het hele lichaam.

Bladgoud is een koor waarbij je niet zomaar kunt aansluiten, nieuwe leden doen eerst auditie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zangkwaliteit, vertelt Van ’t Lindenhout, maar ook of iemand zijn of haar lichaam durft in te zetten tijdens het zingen. Je moet letterlijk durven bewegen met de muziek. Hoewel het koor grotendeels compleet is, staat er voor het komende concert nog één plek open. Bladgoud zoekt namelijk nog een bas voor aanstaande zaterdag.

