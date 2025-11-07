Blaashal op Corpus den Hoorn valt duurder uit, maar bouw gaat door

De bouw van de nieuwe blaashal voor hockey op Sportpark Corpus den Hoorn wordt flink duurder dan geraamd. Hoewel de raad al een krediet van driekwart miljoen euro beschikbaar stelde, blijkt nu dat er nog eens 135.000 euro nodig is.

De extra kosten komen volgens wethouder Inge Jongman door een aantal veranderingen aan de plannen. De hal wordt groter dan eerst gepland en krijgt meer vloeroppervlak en uitgebreidere inventaris. Ook moet de bestrating rond veld 5 op het sportpark worden aangepast om de hal goed te kunnen verankeren.

Het college stelt dat de initiële raming van de kosten ietwat snel is gemaakt, zodat deze eind september mee in het raadsvoorstel. Dat was nodig, zodat er op tijd geld beschikbaar zou zijn om zowel de nieuwe blaashal op Corpus als die op het Harener Holt voor de inval van de winter af te hebben. Daarna is het programma van eisen verder uitgewerkt en werd dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de eerste raming.

De gemeenteraad moet in december nog akkoord geven op kosten, maar het college stelt nu alvast het geld in te zetten. Zo kunnen hockeyers, waar de blaashallen voor bedoeld zijn, straks op tijd gebruik kunnen maken van de hal.