Blaashal Hockeyclub Groningen officieel open: ‘Niet alleen oplossing voor ons, ook voor andere clubs’

Foto: Andrea Hooymans

Aan de Kerklaan in Haren is vrijdagmiddag de nieuwe blaashal van Hockeyclub Groningen (HCG) geopend. Die is zeer welkom, want de hal lost een groot deel van het capaciteitsprobleem in de winterperiode op voor de club.

Na de officiële opening door wethouder Jongman begonnen jonge hockeyers van HCG aan hun eerste zaaltraining in de nieuwe hal. De gemeente droeg bijna twee ton bij aan de blaashal, de rest betaalde de hockeyclub uit eigen zak.

De hal moet voor HCG een oplossing bieden voor het nijpende tekort aan zaalcapaciteit in de gemeente. Voor de zaalhockeycompetitie worden de sporthallen slechts negen weken ingeroosterd. Door de blaashal in Haren, net als de vergelijkbare speelruimte op Sportpark Corpus den Hoorn, heeft de club genoeg plek om alle jeugdteams en een groot deel van de senioren te laten trainen en spelen tijdens het zaalseizoen. Tegelijk komt er plek vrij in normale sporthallen voor andere zaalsporten.

Voor HCG is de hal een welkome toevoeging. De club heeft inmiddels zo’n 1.150 leden en is daarmee één van de grootste hockeyverenigingen in de regio. “Door het gebrek aan beschikbare sporthallen konden grote delen van onze jeugd- en breedtesportafdeling de afgelopen jaren nauwelijks of niet in de zaal trainen”, laat HCG-voorzitter Sébastian Monteban weten. “De nieuwe blaashal biedt niet alleen een oplossing voor onze eigen vereniging, maar ook voor andere clubs die kampen met dezelfde capaciteitsproblemen.”