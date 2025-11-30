Biotoop organiseert zondag Sinter-Kerstmarkt

Foto: Paul Blom

Bij de Biotoop in Haren vindt deze zondag een Sinter-Kerstmarkt plaats. Naast allerlei producten kan er ook een kijkje worden genomen bij twee bijzondere exposities.

De Sinter-Kerstmarkt wordt gehouden in vleugel E, het voormalige zoölogische laboratorium. “De vleugel wordt omgetoverd tot een sfeervolle wintermarkt vol handgemaakt moois van creatieve makers,” laat de organisatie weten. De markt zal een gevarieerd aanbod bieden van originele cadeaus, kunst en duurzame producten. “Kom op de markt ook lekker lunchen. Rooster een marshmallow bij het vuur, proef Syrische hapjes van Huda of geniet van de ambachtelijke chocolade van Dhana Chocolate.”

Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo kunnen zij meedoen aan een XXL-memoryspel, zelf een kerststukje maken of op zoek gaan naar echte haaientanden. Daarnaast zijn er twee exposities te bezoeken: in kunstruimte KEL-30 is werk te zien van lokale kunstenaars, en de verkoopexpositie van kunstenaarscollectief Paper Orchestra.

De Sinter-Kerstmarkt is open van 11.00 tot 17.00 uur.