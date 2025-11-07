Binnenvaartschip vaart tegen Dorkwerderbrug

Foto: Weginspecteur Jeroen (Rijkswaterstaat) via Twitter (@WIS_Jeroen1 )

De Dorkwerderbrug is vrijdagochtend rond 10.00 uur aangevaren door een binnenvaartschip. Hoe het schip en de brug er aan toe zijn, kan Rijkswaterstaat nog niet bevestigen.

Het schip heeft de boot onderaan het brugdek geraakt. Daarna is het schip waarschijnlijk, nadat het er onderweg voer, waarschijnlijk nog een keer tegen de brug gevaren. Daarna is het schip achteruit gevaren en heeft het zo’n honderd meter voor de brug aangemeerd. Het schip heeft schade aan de bovenkant van de boeg.

Rijkswaterstaat en medewerkers van een machinefabriek waren snel aanwezig. Volgens Lieuwe Klabber, officier van dienst, is nog onduidelijk hoe de brug er aan toe is. De onderzijde van de brug is geraakt en een lamp, die midden onder het brugdek hangt, is beschadigd. Over de toedracht kan Klabbers nog niets zeggen, maar de mist lijkt vooralsnog een factor die mogelijk meespeelt.

De boot, de Volharding 17, vervoert voornamelijk plantaardige oliën. Het schip meet 86 x 11,45 meter en heeft een maximale diepgang van 3,40 meter. Op een diepgang van 2,20 meter neemt het schip 1000 ton mee.