Bewolking, zon en (winterse) buien in weekend met zachte temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen zacht weer met vooral veel bewolking, nu en dan afgewisseld door wat zon. Ook kan er hier en daar een bui vallen.

Door Johan Kamphuis

Net als vrijdag is er op de eerste weekenddag veel bewolking. Het blijft zaterdag op de meeste plaatsen droog en het zachte weer houdt aan.. Het wordt rond 10 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond daalt het kwik naar 7 graden in de nacht, waarin ook wat regen valt.

Zondag heeft Groningen te maken met een depressie, die vanaf de Noordzee naar het zuiden van Noorwegen trekt. Er kan een enkele (winterse) bui vallen, maar het weer is weer wat opener zodat de zon ook nu en dan schijnt. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige zuidwestenwind.

Maandag is er af en toe zon en neemt de bewolking later op de dag toe. Het wordt 5 graden bij een vrij krachtige zuidenwind. Daarna versterkt de zuidelijke stroming zich en wordt het weer een stuk zachter met maxima soms in de buurt van de 10 graden. Vaak is het droog en af en toe schijnt de zon, bij een matige zuidelijke wind.