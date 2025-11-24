Bestuurder busje knalt op verkeersportaal N360

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de N360 is in de nacht van zondag op maandag de bestuurder van een busje op een verkeersportaal gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.10 uur ter hoogte van de oprit naar de N46. De bestuurder was onderweg in de richting van Ten Boer toen het mis ging op de kruising van de op- en afrit.

Het busje knalde met een forse klap tegen het verkeersportaal, waarbij zware schade ontstond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve een ambulance en de politie kwam ook de brandweer naar de locatie, maar niemand bleek bekneld te zitten.

De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.