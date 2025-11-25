Bestuurder bezorgscooter gewond bij verkeersongeluk Noorderhaven

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Noorderhaven is dinsdagavond de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van het ongeluk kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “De bestuurder van een personenauto is in botsing gekomen met een scooterrijder”, vertelt Ten Cate. “De persoon op de scooter is daarbij ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer in de ambulance kunnen behandelen. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder.