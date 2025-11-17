Belasting waterschap Noorderzijlvest met bijna tien procent omhoog

Foto: Joris van Tweel

De tarieven van de waterschapsbelastingen van Noorderzijlvest gaan gemiddeld met 9.8 procent omhoog. Dat meldt het waterschap.

Afhankelijk van de de samenstelling van de huishoudens of dat men een huur of koopwoning heeft gaat het om een bedrag tussen de 20 en 55 euro per jaar.

Volgens Noorderzijlvest is de verhoging noodzakelijk, omdat de kosten voor het beheer en onderhoud steeds groter worden. “De uitdagingen in het waterbeheer blijven groot en vragen elk jaar hoge investeringen in veilige dijken, het opvangen van piekbuien en van de gevolgen van droge periodes en het zuiveren van rioolwater”, schrijft het waterschap.

Noorderzijlvest zegt dat onder meer de kosten voor de rioolwaterzuiveringen in Leek en Garmerwolde stijgen, omdat er groot onderhoud nodig is.

Volgend jaar is er 43,8 miljoen nodig om de zuiveringstaken uit te voeren. In 2030 wordt dat 54,4 miljoen euro.