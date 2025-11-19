BBB in Staten kiest taxichauffeur Bas Wiegmans als derde fractievoorzitter in jaar tijd

Foto via Provincie Groningen

De BoerBurgerBeweging (BBB) in Groningen heeft weer een nieuwe fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Erik Smelt stopt vanwege persoonlijke omstandigheden en draagt het stokje over aan Bas Wiegmans. Hij is nu, binnen een jaar tijd, de derde fractievoorzitter voor de partij.

BBB begon in 2023 met Gouke Moes als fractievoorzitter, nadat de partij de grote winnaar werd in de Statenverkiezingen. Maar Moes werd begin dit jaar lid van het provinciebestuur, nadat het oude college brak vanwege een windmolenpark in de Eemshaven. Dat duurde niet lang, want in september werd Moes demissionair minister in het kabinet Schoof.

Smelt nam het fractievoorzitterschap in de Staten in september over van Moes, maar hij trekt zich nu alweer terug uit deze rol. Volgens de BBB ‘sloot de rol voor Smelt niet langer goed aan bij zijn gewenste energiebalans in werkzaamheden’. Smelt blijft volgens de BBB ‘wel actief betrokken bij de fractie’.

De BBB hoopt met Wiegmans, die in het dagelijks leven taxichauffeur is, nu een voorman in de Staten te hebben tot de Provinciale Statenverkiezingen van 2027.