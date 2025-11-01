Bakkerij Beijum heeft deuren voorgoed gesloten, pand leeggestript

Bakkerij Meindertsma aan de Stoepemaheerd in Beijum heeft de deuren gesloten. In de afgelopen dagen is het pand leeggestript.

Wie de afgelopen dagen langs de bakkerij kwam, zag dat er druk gewerkt werd. Het reclamebord werd van de gevel geschroefd en ook het zonnescherm met daarop de tekst ‘warme bakker’ werd weggehaald. Met het vertrek van Meindertsma verliest Beijum haar enige bakkerij. Bakkerij Meindertsma – de vestiging in Lewenborg blijft overigens open – opereert onder de vlag van de bakkerijen Marinus, Crebas en Meindertsma. Gezamenlijk hebben zij ook vestigingen in de binnenstad, Appingedam, Uithuizen en Loppersum.

De sluiting komt niet als een verrassing. Vorig jaar waren er al geruchten dat de bakkerij zou gaan sluiten. Het pand werd op dat moment al aangeboden op de website van een makelaardij, al was een datum toen nog niet bekend. “Te zijner tijd gaan we de deuren sluiten. Maar dit kan nog jaren duren”, liet de bakkerij toen weten. Wijkwebsite Beijumnieuws laat weten dat op 1 december aanstaande het bedrijf Thong Thai Massage zal verhuizen van de Johan de Wittstraat naar de locatie aan de Stoepemaheerd. Thong Thai Massage is gespecialiseerd in Thaise massage en natuurlijke Thaise kruiden stoom spa.