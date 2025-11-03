Baas facilitaire eenheid RUG krijgt prijs voor inclusie op de werkvloer

Foto via swom

Arthur Hilberdink, hoofd van de afdeling Facility Support van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de Rick Brink Award gewonnen. De prijs werd maandag uitgereikt een conferentie ter gelegenheid van tien jaar participatie binnen de universiteit.

De Rick Brink Award is een initiatief van Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en is genoemd naar de vorig jaar overleden CDA-politicus Rick Brink, bekend als de ‘onofficiële minister van Gehandicaptenzaken’. De prijs gaat jaarlijks naar iemand die zich bijzonder inzet voor een inclusieve werkplek. Brinks zus Annelies reikte de award maandagmiddag uit.

Volgens de universiteit krijgt Hilberdink de prijs als erkenning voor zijn voortdurende inzet om iedereen op de werkvloer dezelfde kansen te bieden. Hilberdink zorgt ervoor dat collega’s met een arbeidsbeperking eerlijk worden behandeld en gelijk worden ingeschaald, schrijft de jury. Ook Hilberdinks samenwerking met instanties zoals het UWV en de gemeente krijgt lof.

“Hij durft systeemfouten te benoemen en laat zien dat inclusie geen praatje is, maar een praktijk”, schrijft de universiteit over Hilberdink. “We daarom zijn ontzettend trots dat Arthur deze award heeft gewonnen. Je hebt deze award dubbel en dwars verdiend! Het is een erkenning voor zijn onvermoeibare inzet en zijn vermogen om inclusie niet alleen te beloven, maar ook te realiseren.”