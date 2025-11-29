AZC Eemsgolaan: wethouder bestrijdt ‘leugen’ PVV over looptijd opvang

Foto: Annelies van Santen

De participatie en communicatie rond de transitie van de noodopvanglocatie aan de Eemsgolaan naar een regulier AZC voor de duur van negen jaar, is “altijd volledig transparant geweest.” Dat stelt wethouder Manouska Molema (GroenLinks) resoluut, nadat de PVV-fractie in de raad beweerde dat omwonenden en raadslieden in het ongewisse zijn gelaten over de lange looptijd. De discussie liep hoog op, waarbij andere partijen de PVV beschuldigden van het verspreiden van onjuiste informatie en scherpe kritiek uitten op PVV-uitspraken over immigratie.

“Onlangs is besloten in te stemmen met de transitie van de noodopvanglocatie aan de Eemsgolaan naar een regulier AZC per 4 december 2025, voor de duur van negen jaar”, vertelt Kelly Blauw van de PVV. “Eerder was gecommuniceerd met de omwonenden dat het AZC tijdelijk was en niet negen jaar. Wettelijk gezien kan de gemeente deze vergunning verlenen, zonder ook maar iemand hiervan op de hoogte te stellen. Dat is de juridische kant, maar dit gaat over zoveel meer. Participatie, inspraak, hoe ga je met je inwoners om? Vorig jaar werden omwonenden al overvallen met het nieuws over dit AZC. Wij vinden dat mensen maar mondjesmaat worden gehoord bij dergelijke dossiers.”

Harde kritiek

De PVV kreeg direct felle kritiek van andere fracties. Janette Bosma van Partij voor de Dieren is kritisch: “Volgens mij kloppen deze vragen niet. Er is gewoon inspraak geweest in de buurt. Er is ook draagvlak, zowel in de democratie, hier in de raad als in de buurt. We zijn ook op werkbezoek geweest en toen hoorden we daar dat er zoveel aanmeldingen waren voor vrijwilligers dat ze zelfs een stop in hebben moeten bouwen. Dat wordt hier voor het gemak vergeten. Daarnaast wil ik ook een opmerking maken over het statement dat mevrouw Blauw afgelopen week op sociale media zette waarin ze immigranten vergeleek met een ziekte. Ik kan zelf de precieze bewoording niet over mijn lippen krijgen. Maar ik kan dit niet onbenoemd laten. Ik vind dit alle perken te buiten gaan als een volksvertegenwoordiger zulke uitspraken doet.”

GroenLinks sluit zich bij die woorden aan. Justine Jones: “Niemand zal zich verbazen dat GroenLinks en PVV op dit onderwerp mijlenver van elkaar afstaat. Maar ik viel echt van mijn stoel toen ik deze vragen las. Ik kan mij niet eens herinneren hoe vaak wij wel niet door de wethouder zijn meegenomen in het idee dat het eerst voor noodopvang zou zijn en daarna voor een periode van negen jaar een regulier AZC. Ik snap gewoon niet hoe de PVV een leugen in de vragenset kan zetten. Er staat in de vragen: er was gecommuniceerd met de omwonenden en de raad dat het AZC tijdelijk was en niet negen jaar. Maar dit is onjuist. Is de PVV dat met mij eens?”

Ook Peter Rebergen van de ChristenUnie is kritisch: “Ik denk dat mevrouw Blauw voor het gemak het inwonersonderzoek maar even vergeten is. Er is een onderzoek geweest hoe mensen eventueel staan tegenover het verlengen van een opvanglocatie. Meer dan de helft van de mensen is hier niet op tegen. Als ze daar twijfels bij hebben, hebben ze ook aangegeven waarmee dat kan worden verlaagd. En het tweede punt is ook het bericht op sociale media waar het immigratie- en integratieprobleem het gezwel van de samenleving wordt genoemd. Daar nemen wij afstand van en ik vraag het college dit ook te doen.”

Blauw noemt het statement van Partij voor de Dieren ‘ongelofelijk idioot’. “Wel fijn dat mijn sociale media zo goed wordt gevolgd. Dat wij er totaal anders in staan, dat laat ik even voor wat het is. Dit is ons partij standpunt.” Over de participatie is ze onvermurwbaar: “Als je het hebt over participatie, en je vraagt niet iedereen op de man af, dan wil niemand een AZC in de achtertuin. De participatie is belabberd, de gemeente heeft veelal lak aan onze inwoners. Wij komen op voor de mensen die dit niet willen.”

Wethouder Molema: “Altijd helder geweest”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) over de communicatie en participatie. “Ook wij herkennen de suggestie die in de vragen wordt neergelegd niet. Wij zijn vanaf de eerste dag heel helder geweest”, aldus Molema. “We hebben juist in het begin ook veel weerstand opgehaald door te zeggen dat we met een jaar zouden beginnen waarna er nog negen jaar aan toegevoegd zouden worden. De raad is hier regelmatig over geïnformeerd.”

Zij verdedigt het participatietraject: “Wij hebben een uitgebreid participatietraject doorlopen met inwoners. We hebben bijvoorbeeld meerdere keren overleg gehad met de Wijkraad Hoogkerk, met een delegatie van de buurtcommissie van De Buitenhof en De Kring en we hebben overleg gehad met de bedrijvenvereniging West. […] Ik zou niet weten wat we nog meer aan participatie zouden moeten doen. En ik zou ook niet weten hoe het qua communicatie beter had gemoeten dat onze wens is om hier een opvang voor een periode van tien jaar te realiseren.”

Molema wijst de aanname dat de buurt overvallen is van de hand door te verwijzen naar het inwonersonderzoek: “Er is een enquête verstuurd naar 3.300 mensen met de vraag hoe zij tegen de opvang aankijken. De kring met mensen met wie we gecommuniceerd hebben, hebben we juist groter gemaakt. Volgens mij heeft het er ook meer mee te maken dat de PVV niet eens is dat hier een opvanglocatie is gekomen, en richt het zich niet op de ongebrekkige participatie die wij doorlopen zouden hebben.”

Zij bestrijdt ook de claim over onveiligheid: “We zijn het niet eens met de constatering dat als er ergens een opvanglocatie komt, dit overlast en onveiligheid met zich meebrengt. Daarin verschillen we echt van mening. Uit onderzoek blijkt dat een opvanglocatie niet zorgt voor onveiligheid.” Wel deelt ze de zorg over verkeersveiligheid: “De omgeving maakt zich zorgen over kinderen die oversteken waarbij er een wens is voor een zebrapad: daar zijn we mee bezig.”

“Er is wel degelijk een kloof”

Blauw is het echter niet eens met Molema. Volgens haar bestaat er wel degelijk een kloof: “Er melden zich bij ons mensen die zich wel overvallen voelen dat dit AZC van tijdelijk naar regulier gaat. Ik weet niet welke mensen zich bij de gemeente melden en welke mensen zich allemaal niet prettig voelen. Wij krijgen bijvoorbeeld berichten van ouders uit Ten Boer die liever niet hebben dat hun kinderen langs het AZC aan de Sint Petersburgweg fietsen. Die geluiden zijn er gewoon. Je kunt daar bij wegkijken, maar dit geluid zullen wij blijven verspreiden.”