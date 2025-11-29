Automobilist zonder geldig rijbewijs raakt auto kwijt op Turfsingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond op de Turfsingel een auto afgepakt van een automobilist die zonder geldig rijbewijs reed. Dat meldt de politie op sociale media.

Agenten waren bezig met een surveillance toen ze de automobilist in het vizier kregen, wat aanleiding was voor een controle. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder met een ongeldig rijbewijs achter het stuur zat, zo meldt de politie op sociale media. “Wij hebben daarop het voertuig in beslaggenomen”, aldus de politie, die toevoegt dat de bestuurder een bekeuring kan verwachten.

Bovendien bleek de automobilist ook onder invloed van drugs te verkeren. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept naar een bewaarruimte. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk wat er met het voertuig gebeurt: teruggeven, bewaren als bewijs, verkopen, maatschappelijk herbestemmen of vernietigen.