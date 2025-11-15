Automobilist vliegt uit ‘Mario Kart’-bocht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Opnieuw heeft er een ongeluk plaatsgevonden in de ‘Mario Kart’-bocht. Zaterdagavond vloog een automobilist uit de bocht, zo meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.15 uur. “De automobilist was onderweg vanaf de zuidelijke ringweg richting Reitdiephaven”, vertelt Ten Cate. “Op de verbindingsweg tussen de N7 en de N370 ging het mis. De bestuurder vloog uit de bocht en kwam 180 graden gedraaid tot stilstand.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de bestuurder gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wel was de schade aan de auto dusdanig dat deze weggesleept moest worden door een bergingsbedrijf.”

Vanwege het ongeluk was één rijstrook tijdelijk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Sinds de opening van de verbindingsweg hebben er verschillende ongelukken plaatsgevonden. In mei van dit jaar was dit voor de wegbeheerder reden om een nieuwe laag asfalt aan te brengen. In september werden er extra waarschuwingsborden geplaatst. Maar ondanks deze maatregelen blijven er met enige regelmaat ongelukken gebeuren.