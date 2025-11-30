Automobilist botst tegen boom in Potgieterstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is zondag in het begin van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Potgieterstraat in de wijk De Wijert. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.05 uur ter hoogte van de kruising met de Bilderdijklaan. “De automobilist kwam vanaf de Bilderdijklaan en wilde de Potgieterstraat inrijden”, vertelt Ten Cate. “In plaats van met de bocht mee te sturen is het voertuig rechtdoor geschoten en tegen een boom gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bestuurder bleek niet bekneld te zitten. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die bij de botsing beschadigd raakte, weggesleept.