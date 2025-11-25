Auto knalt tegen lantaarnpaal op afrit oostelijke ringweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdag aan het einde van de middag is op de oostelijke ringweg de bestuurder van een personenauto tegen een lantaarnpaal geknald. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl ontstond daarbij veel schade.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur op de afrit van de N46 bij Kardinge. “Op de afrit is de bestuurder uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen”, vertelt Wind. “De aanrijding heeft voor forse schade gezorgd aan zowel de auto als de lantaarnpaal, die hierdoor horizontaal kwam te liggen. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt.

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Door de aanrijding was de afrit voor verkeer vanuit Hoogezand enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Volgens de fotograaf waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.