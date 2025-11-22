Auto beschadigd door brand in Hoornse Meer

Foto: Weening Fotografie

Een personenauto is zaterdag beschadigd geraakt door een brand aan de P.J. Noël Bakerstraat in de wijk Hoornse Meer. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Door onbekende oorzaak is er brand ontstaan bij de motor”, vertelt een nieuwsfotograaf ter plaatse. “De eigenaar heeft snel gehandeld en heeft een eerste blussing uitgevoerd waardoor erger kon worden voorkomen. Brandweerlieden waren snel op de locatie aanwezig. Zij hebben een nacontrole gedaan om er zeker van te zijn dat het vuur onder controle was, en hebben uit voorzorg de accu ontkoppeld.”

Omdat het voertuig op de openbare weg stond, is de auto naar een vrije parkeerplaats geduwd. Een bergingsbedrijf zal de auto op een later moment ophalen voor verdere afhandeling.