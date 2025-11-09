Archeologische presentatie over versterkingsdorpen in Woltersum: duizenden vondsten over het leven van vroeger

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de kerk van Woltersum vindt zondagmiddag een presentatie plaats over bijzondere archeologische vondsten die gedaan zijn tijdens de versterkingswerkzaamheden. De presentatie wordt gegeven door veldarcheoloog Tim Kauling.

De versterkingsoperatie in het dorp begon in 2022. In Woltersum zijn zestien tijdelijke woningen geplaatst, waar bewoners terechtkunnen als hun huis intensief wordt versterkt, gesloopt en nieuw gebouwd wordt. Tijdens de werkzaamheden werden er echter bijzondere archeologische vondsten gedaan door Kauling en zijn collega’s. Zij waren niet alleen actief in Woltersum, maar deden ook vondsten in Thesinge, Huizinge en Middelstum. In de wierden en oude dorpskernen werden duizenden voorwerpen en sporen van vroegere bewoning gevonden. Al deze vondsten vormen samen een verhaal over het leven van vroeger.

Tijdens de bijeenkomst is er ook een foto-expositie van Elvira Visser te zien: ‘De echo van het landschap’. De presentatie begint vandaag, zondagmiddag 9 november, om 14.30 uur en vindt plaats in de kerk van Woltersum. De entree bedraagt 5 euro.