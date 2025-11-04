Arbeidsmarkt in Groningen blijft krap: vooral tekorten in zorg, bouw en techniek

Foto: Gerrit de Haan

De arbeidsmarkt in Groningen is nog steeds krap, zo blijkt uit een jaarlijks regiorapport van het UWV. Vooral in zorg, onderwijs, kinderopvang, bouw, techniek en de ICT zijn veel openstaande vacatures en het aantal mensen dat direct beschikbaar is om te werken is beperkt.

In de eerste helft van 2025 stonden in Groningen gemiddeld 12.450 vacatures open. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het aantal kortdurend werkzoekenden. Volgens het UWV ontstaande meeste vacatures in de provincie doordat medewerkers vertrekken (bijvoorbeeld door pensionering), maar ook groei van bedrijven in de regio speelt volgens het uitvoeringsinstituut voor werknemersverzekeringen een rol.

Het aandeel werkenden tussen 15 en 75 jaar steeg de afgelopen tien jaar van 64,2 procent in 2015 naar 71,4 procent in 2024. Het onbenut arbeidspotentieel, de groep mensen die wel wil werken maar dat nog niet doet, daalde naar 56.000. In juni 2025 stonden 51.200 mensen in Groningen ingeschreven bij UWV als werkzoekende.

Tussen 2024 en 2027 groeit het totaal aantal banen in Groningen naar verwachting met 1,1 procent, voorspelt het UWV. Het aantal banen van zelfstandigen daalt juist, door strengere controle op schijnzelfstandigheid. In de bouw en bij specialistische zakelijke diensten neemt het aantal banen toe, terwijl banen in de uitzendbranche en industrie afnemen. Daarnaast ziet het UWV een sterke toename in de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in als alternatief voor nieuwe werknemers, omdat werkgevers naar andere oplossingen zoeken.