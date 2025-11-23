Appie Alberts van AA & The Doctors treedt op in De Schouwburgbar: “Het is zo’n intiem en artistieke plek”

Appie Alberts achter de piano in De Schouwburgbar. Foto: Erick Bakker

Appie Alberts, bekend van AA & the Doctors, heeft zaterdagavond een intiem optreden gegeven in De Schouwburgbar aan de Kruitlaan. De onverwachte show was een direct gevolg van de vele berichten die hij ontving van trouwe volgers uit Groningen via Facebook.

“Ik speel nog regelmatig in café ’t Monumentje aan de Westerstraat in Amsterdam”, vertelt Alberts. “Deze optredens kondig ik altijd aan op Facebook. En elke keer reageren er ontzettend veel mensen uit Groningen. Ik dacht, weet je wat jij gaat doen? Je gaat naar Groningen. En zo is het gekomen dat ik hier vanavond in De Schouwburgbar wat Hollandse liedjes op piano aan het publiek ga laten horen. Ik heb hier ontzettend veel zin in. Logisch ook, want anders onderneem je zo’n reis met de trein naar Groningen niet.”

Dat Alberts veel reacties krijgt uit Groningen is niet vreemd. Zijn Groningse wortels zijn diep. Hoewel Alberts in Drenthe werd geboren, kwam hij op jonge leeftijd in Groningen te wonen. De eerste muzikale ervaring deed hij op bij het muziekkorps Door Het Volk, Voor Het Volk. Tijdens zijn middelbare schoolperiode op het Heymans Lyceum, het tegenwoordige Stadslyceum, richtte hij zijn eerste bandje op.

AA & The Doctors

Na een studie Scheikunde aan de Rijksuniversiteit vertrok hij voor een aantal jaren naar het buitenland, waar hij promoveerde tot doctor in de Scheikunde. Toch blijft hij Groningen trouw en surft volop mee op het Groninger Springtij. Na een paar keer meegespeeld te hebben met Herman Broods Wild Romance werd in 1979 AA & The Doctors opgericht. In 1987 kwam deze band in de finale van de Grote Prijs van Nederland te staan, maar wist niet te winnen. Het laatste album verscheen in 2016. Tegen de verwachting in, want na een zware medische ingreep in 2020 werd bekend dat Alberts voorlopig niet meer op het podium zou terugkeren, blijft hij de muziek trouw, zij het nu in een intiemere setting.

Intieme sfeer

“Ik kan me herinneren dat dit café vroeger het Schouwburgcafé heette. Nu ik hier rondloop en met de mensen spreek, merk en zie ik dat de intieme en artistieke plek die dit altijd was nog steeds aanwezig is. Fantastisch. En het publiek, ja, dat is een beetje buiten ordinair. Het is een bontig volkje. Prachtig.”

Bekijk hier beelden van het optreden: